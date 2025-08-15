Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 21:12 Güncelleme: 15.08.2025 - 22:51
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

        "24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin."

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bürokrat ve siyasetçi olarak ülkemize büyük hizmetleri olan, Muğla 24. Dönem Milletvekilimiz, değerli dostum Ali Boğa'nın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli arkadaşım Ali Boğa’nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

        twitter
        Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
        Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Erdoğan
        #son dakika
        #son dakika haber
        Habertürk Anasayfa