Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin."

August 15, 2025

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bürokrat ve siyasetçi olarak ülkemize büyük hizmetleri olan, Muğla 24. Dönem Milletvekilimiz, değerli dostum Ali Boğa'nın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli arkadaşım Ali Boğa’nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." twitter Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.