Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz, her an müjdeler alabilirsiniz!

"Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamasından dikkat çeken başlıklar:

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"ANNELER GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

"Bu programı düzenleyen AK Parti Kadın Kolları'na teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimizin tamamına sevenleriyle birlikte bereketli ömürler diliyorum. Öbür dünyaya geçen tüm annelerimizi rahmetle anıyorum. Milletimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimizin annelerinin ellerini ayrıca öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum.

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"ACININ İÇİNDE ANNELER GÜNÜNÜ İDRAK EDİYORUZ"

Bu vatan evlatlarını yetiştiren annelerle, babalarla ne kadar övünsek azdır. Aynı şekilde Filistin'de 19 aydır devam eden vahşette, şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve kızlarımın Anneler Günü'nü de canı gönülden kutluyorum. Onca acının içinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Suriye'de, Yemen'de, Somali'de çocukların açlık ve hastalıkla mücadele ettiği bir süreçten geçiyoruz.

"CENNET, ANNELERİN AYAĞININ ALTINDA" Yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumlar vahşice katlediliyor. Türkiye olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. Yeryüzünde barışın hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günü Rabbim nasip etsin diyorum. 'Cennet annelerin ayakları altındadır', bakın 'Babaların ayaklarının altındadır' demiyor. Ben annemin ayağının altını öpmek isterdim annem çekerdi. Anne neden çekiyorsun cennet kokusu var derdim. Sevgi, şefkat, merhamet onda. Evladı için her türlü zorluğu, çileyi göze alan, ömrü boyunca kendisini yavrusuna ve ailesine adayan, ölüm döşeğinde bile üzülmesin diye evlatlarını teskin eden annelere duyduğumuz sevgi, her şeyin üzerindedir. Hasta olunca oydu baş ucumda bekleyen, alır kucağına okşardı saçlarımı öperdi. Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan, vefalı ellerinden öperim anacığım. "ANNEYE BABAYA HÜRMET CENNETE AÇILAN KAPIDIR" Gece 12, gece 1, anacağım balkondan beni beklerdi. Merhum bir şairimizin anneye duyduğu özlemin ifadesidir. Anne ve babaya hürmet cennete açılan kapıdır. Peygamberimiz bize 'anne ve baba kişinin cennete girme kapısından biridir' diyor. Kur'an-ı Kerim de anne ve babaya saygıyı hürmeti istiyor. Sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle ayeti her şeyi özetliyor. Rabbim, onlara layık evlatlar olmayı nasip etsin.

Aile kurumunu kuvvetlendirmeye yönelik çalışmamızı da bu yönde geliştirdik. Bilhassa annelerin hep yanında olduk. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini 2024'te kadınlara tahsis ettik. Eşini kaybeden 77 bin hanım kardeşimize 773 milyon TL destek verdik. Kadınlarımıza sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Kadına karşı şiddete karşı sıfır tolerans ile mücadele ediyoruz. En ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapacağız. "170 HUZUREVİNDE YAŞLILARIMIZA BAKIYORUZ" Şiddeti önleme kapsamında kadın konuk evinde konuk ettiğimiz kardeşlerimize psiko-sosyal destek de veriyoruz. KADES ile 101 bin hanede yaşlı vatandaşımıza destek oluyoruz. 170 huzurevinde yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin iş hayatına doğrudan katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz. 73 bin 800 engelli vatandaşımız bugün kamuda çalışıyor. Seçimlerde millete verdiğimiz sözleri hamdolsun tutuyoruz. Aile ve gençlik fonu kuracağımızı açıklamıştık. 81 ilin tamamında yuva kuracak gençlerimize destek oluyoruz. Bugüne kadar 7 bin 642 çiftimiz faizsiz kredi almış durumda. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Belli çevreler kabul etmese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en önemli nedenlerinden biridir.

"TERÖRDEN ÜLKEMİZİ KURTARMAKTA KARARLIYIZ" Terörsüz Türkiye çabalarımız bundan ayrı düşünülemez. 40 yıldır annelerin yüreklerine kor ateş düşüren terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Sağlam adımlarla yürüyoruz. İstihbarat ve diğer yetkililer üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Biz de bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımızı umut ediyoruz. Bölgemizi kaos ve gözyaşına boğanların oyununa gelmeyeceğiz. Bölmeye çalışanlara cevabımızı birbirimize sarılarak vereceğiz. "HER AN MÜJDELER ALABİLİRSİNİZ" Kardeşlik hukukunu daha da güçlendirip, Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeler alabilirsiniz, alacaksınız. Hayatta olan annelerimize aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür diliyorum, hayatlarını kaybeden annelerimize rahmetler diliyorum."