Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.662,20 %-0,55
        DOLAR 38,0091 %0,09
        EURO 41,0396 %0,06
        GRAM ALTIN 3.689,64 %0,04
        FAİZ 44,62 %3,70
        GÜMÜŞ GRAM 41,16 %-0,16
        BITCOIN 86.543,00 %-1,54
        GBP/TRY 49,0229 %-0,30
        EUR/USD 1,0791 %0,00
        BRENT 73,98 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 6.032,57 %0,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz - Teknoloji Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisiyle sizlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum.

        İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. Yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgesini bu anlayışla şekillendirdik.

        Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke olduk. İHA’larımız göğsümüzü kabartıyor. İlk yerli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Kimi kendini bilmezler tarafından sözde boykot listesine konmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz.

        REKLAM

        Aziz milletimiz, hiçbir yerli ve milli markayı üç beş faşizanın siyasetine yem etmeyecektir.

        Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk yerli uydumuz Türksat 6A’yı yörüngeye gönderdik. Antarktika'ya 9 Arktik’e 4 büyük sefer düzenledik. Teknofestlerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji yolculuğuna kazandırdık. Türkiye’nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk.

        Stratejimiz 5 ana çerçevede belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içeriyor. Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda kamu destekleriyle geliştireceğiz. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik yatırımları destekleyeceğiz.

        Ülkemizi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden birisi haline getireceğiz. İkinci amacımız, dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar konusunda yerli üretim kapasitesi artırılacak. İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle donatacağız. Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendireceğiz.

        3. amacımız yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi artıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Rüzgar türbini konusunda yerli üretimi hayata geçireceğiz.

        4. amacımız küresel pazarlara entegrasyon ve rekabet gücünü artırmak. Kritik hammadde ve minerallere erişimi güvence altına almak için stratejik iş birlikleri tahsis edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ülkemizin sanayileşme birikimini Türk devletleri Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak kılavuzluk edecek.

        5. ve son amacı imalat sanayisinin verimlilik kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek olarak belirledik. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız.

        Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ’lerin ölçek büyütmesini destekleyeceğiz. 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayisi ihracatımızı 2030'da 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojiyi 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.

        2030’a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 milyar dolarlık değerleme hedeflerimize ulaşacağız.

        37 öncelikli proje ve program da tanımladık. Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, koordinasyonu artıracak bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız. Savunma sanayimizdeki başarımızın uzay alanında da kurulması için uzay teknopark tesis edeceğiz. Mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz. Biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek, yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceğiz.

        Bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz. Çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Yapay zeka süper bilgisayar yatırım programımız ile daha üst seviyelere taşıyacağız.

        Tersine beyin göçü programımızla yurtdışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının ülkemizde araştırmalarına devam etmelerini teşvik ediyoruz. Sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Milli teknoloji atölyeyeleri tesis edeceğiz.

        Yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçiriyoruz. Teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

        Türkiye Yüzyılı kalkınma hamlesi programıyla sanayimize teknoloji ve kalkınma bakımından seviye atlatacak.

        Bugün aynı zamanda 19 yeni yatırımın da tanıtımını yapıyoruz. 9 milyar doları aşan bu yatırımlar tamamlandığında 20 bini aşan istihdam sağlanacak. Cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Habertürk Anasayfa