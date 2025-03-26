Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisiyle sizlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum.

İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. Yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgesini bu anlayışla şekillendirdik.

Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke olduk. İHA’larımız göğsümüzü kabartıyor. İlk yerli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Kimi kendini bilmezler tarafından sözde boykot listesine konmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz.

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Aziz milletimiz, hiçbir yerli ve milli markayı üç beş faşizanın siyasetine yem etmeyecektir.

Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk yerli uydumuz Türksat 6A’yı yörüngeye gönderdik. Antarktika'ya 9 Arktik’e 4 büyük sefer düzenledik. Teknofestlerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji yolculuğuna kazandırdık. Türkiye’nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk.

Stratejimiz 5 ana çerçevede belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içeriyor. Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda kamu destekleriyle geliştireceğiz. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik yatırımları destekleyeceğiz. Ülkemizi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden birisi haline getireceğiz. İkinci amacımız, dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar konusunda yerli üretim kapasitesi artırılacak. İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle donatacağız. Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendireceğiz. 3. amacımız yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi artıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Rüzgar türbini konusunda yerli üretimi hayata geçireceğiz.

4. amacımız küresel pazarlara entegrasyon ve rekabet gücünü artırmak. Kritik hammadde ve minerallere erişimi güvence altına almak için stratejik iş birlikleri tahsis edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ülkemizin sanayileşme birikimini Türk devletleri Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak kılavuzluk edecek. 5. ve son amacı imalat sanayisinin verimlilik kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek olarak belirledik. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ’lerin ölçek büyütmesini destekleyeceğiz. 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayisi ihracatımızı 2030'da 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojiyi 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız. 2030’a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 milyar dolarlık değerleme hedeflerimize ulaşacağız. 37 öncelikli proje ve program da tanımladık. Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, koordinasyonu artıracak bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız. Savunma sanayimizdeki başarımızın uzay alanında da kurulması için uzay teknopark tesis edeceğiz. Mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz. Biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek, yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceğiz.

Bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz. Çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Yapay zeka süper bilgisayar yatırım programımız ile daha üst seviyelere taşıyacağız. Tersine beyin göçü programımızla yurtdışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının ülkemizde araştırmalarına devam etmelerini teşvik ediyoruz. Sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Milli teknoloji atölyeyeleri tesis edeceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçiriyoruz. Teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye Yüzyılı kalkınma hamlesi programıyla sanayimize teknoloji ve kalkınma bakımından seviye atlatacak. Bugün aynı zamanda 19 yeni yatırımın da tanıtımını yapıyoruz. 9 milyar doları aşan bu yatırımlar tamamlandığında 20 bini aşan istihdam sağlanacak. Cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak.