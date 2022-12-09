Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

"Son 2 yıldır salgın sebebiyle çevrimiçi düzenlenen TRT World Forum'unda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanında pek çok yetkin isim bu platforma katılıyor. Ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler için de önemli bir sorumluluk taşıyor.

İstanbul sadece tabi ve tarihi güzelliklerle değil, ev sahipliği yaptığı dizi ve filmlerle de bilinmektedir. Toplam 150 ülkede 600 milyon kişiye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği halde bize sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden kişilerle karşılaşıyoruz.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

Küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların yüzde 60'ı Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bu anlamda forumun temasını çok isabetli buluyorum. Cumhurbaşkanı olarak şu hususun altını çizmek istiyorum; Artık hiç kimse dünyanın herhangi bir yerinde sorunu görmezden gelme lüksü yoktur, insanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı bölge ve dünya için çok ciddi maliyetler oluştur. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikaların yürütülmesini onaylamadık. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisi yürüttük. İstanbul hala kalıcı barış için en ideal zemin.