Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! 23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Son kabine toplantımızın ardından ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olan programlara katıldım. Yabancı misafirlerimizi ağırladık. Uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptık.

Adalet teşkilatımızın güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Aynı gün Kazakistan Cumhurbaşkanı sayın Tokayev'i külliyemizde misafir ettik, hemfikir olduğumuzu görmekten memnuniyet duyduk.

Engelli gençlerimizle buluştuk. 13 Mayıs'ta 39. vefat yıldönümünde üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve hasretle yad ettik.

RİZE HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Ülkemizin gurur verici eserlerinden Rize Artvin Havalimanını kardeşim sayın Aliyev ve MHP Genel Başkanı, BBP Genel Başkanı sayın Bahçeli ve sayın Destici ile 14 Mayıs'ta hizmete açtık.

Rize Artvin Havalimanı 3 kilometre pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi yörenin ticaret ve turizminin gelişmesine inşallah önemli katkılar sağlayacaktır.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Cezayir Başbakanı sayın Tebbun'u ağırladık. Salı günü BAE eski devlet başkanı şeyh halifenin vefatı sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittik. Kardeşi ve Abu Dabi Emiri'ne başsağlığı ziyaretini gerçekleştirdik.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

19 Mayıs'ta gençlerimizle ve başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımızla Ankara'da coşkulu bir programla kucaklaştık. Darülacezemizin temel atma törenine katıldık, ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı ve ailesiyle biraraya geldik. Adana'da stadın dışında ayrı onbinlerle, içinde onbinlerle muhteşem bir gençlik şölenine iştirak ettik.

Bu vesile ile gençlik şölenimizin ardından yaşanan elim trafik kazasından, can kayıplarından duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 tane kardeşimizi Hakka uğurladık. Kendilerine rahmet ve ailesi ve millete başsağlığı diliyorum.

41 yaralı evladımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak dünya şampiyonu olan boksörlerimize şahsım ve milletim adına tebriklerimi özellikle iletmek istiyorum.

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARA BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Toplamda Tekvando'da 19 madalya ile takım halinde şampiyon olan sporcularımızı da tebrik ediyorum. Basketbolda şampiyon olan Anadolu Efes takımımızı, 5. defa Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız altyapı tesisleri ve sporcu yetiştirme sisteminin meyveleri olarak bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir. Bakaya sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

MAHKUMLARIN KOVİD-19 İZNİ UZATILDI

Açık cezaevinde Kovid-19 izinleriyle yeni değerlendirme yaptık. Açık cezaevinde hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."