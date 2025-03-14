Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti
Giriş: 14.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı
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