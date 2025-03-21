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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:43 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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