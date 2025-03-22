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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 19:18 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile görüştü.

        Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

        MİLLİ GÜVENLİK KURULU (MGK) KARARLARINDA BOSNA VURGUSU

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlanmıştı.

        Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz destek bir kez daha teyit edilirken, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye'nin, Balkanlar'daki huzur ortamına menfi tesir edebilecek tüm gelişmeleri yakından izleyerek bölgedeki barış ve istikrarın muhafazası için kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla gayret sarf etmeyi sürdüreceği kaydedilmiştir. Türkiye'nin, jeopolitik konumunun sunduğu imkanlar ile üstün askeri gücü ve yeteneklerine ilaveten gelişmiş ve üretken savunma sanayisinden istifadeyle içinde bulunduğu ittifaklara yaptığı katkıların yanı sıra güvenlik ve istikrar alanında iş birliği imkanı bulunan diğer ortaklarına da benzer katkılar sunarak tüm bölgemizin refah, barış ve huzuruna hizmet edeceği belirtilmiştir. Bu süreçte, bilhassa Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin genelindeki canlanmaya ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik planlamalarda Türkiye'nin vazgeçilmez rolüne işaret edilmiştir.

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