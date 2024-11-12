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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi"ne katıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi"ne katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de "Birleşmiş Milletler COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandıktan sonra devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi"ne katıldı.

        COP29'un gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandıktan sonra devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29) dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede yaklaşık 70 bin katılımcının yer alması bekleniyor.

        Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda düzenlenen zirve kapsamında şehirde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Zirve gündeminde iklim finansmanına ilişkin konular öne çıkıyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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