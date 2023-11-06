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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.30 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na geldi.

        Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

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        Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel´deki kahvaltılı programa katıldı.

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