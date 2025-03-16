Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupada yaşayan Türk ve Müslümanların Ramazan ayını kutladı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Köln'de düzenlediği iftara telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

İftara katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulisi Akar'ın telefonu aracılığıyla iftara katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Artık Ramazan-ı şerifi yarıladık. Rabbimize duamız şudur ki; Yarabbi bizleri Ramazan-ı şerife kavuşturduğun gibi Ramazan bayramına da kavuştur. Alemi İslamın intibahına ittihatına Ramazan-ı şerifimizi vesile eyle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

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UID Köln Bölgesinin düzenlediği iftarda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Almanya'da yaşayan Türklerin gerek Türkiye gerekse Almanya için çok önemli ve çok değerli olduklarını belirterek her iki ülkenin gelişmesi, dostluğu ve ittifakı için her türlü gayreti gösterdiklerini ve bundan sonra da bu gayreti sürdüreceklerini söyledi.

Son dönemlerde dünyada önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Akar, "Ülkemize karşı da ortaya çıkan dünyada çok ciddi riskler, tehlikeler ve tehditler var. Bunlara karşı yapılması gereken ne varsa bunları yapmak için azami gayret gösteriyoruz. Fakat şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'nin birinci önceliği diplomasi. Birinci önceliği barış. Bu konuda barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesi için iyi komşuluk ilişkileri içinde hayatımızı sürdürmek için gerçekten birçok konuya tahammül ediyoruz. Son derece sabırlıyız ve son derece dikkatli ve hassas bir şekilde bu politikamızı sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

Akar, şöyle devam etti:

"Ancak diğer taraftan da hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu çiğnetmemekte kararlıyız. Dünyada ciddi çatışmalar var. Bunlardan birincisi Filistin, Gazze, ikincisi Rusya, Ukrayna ve diğer gerginlikler var. Bu gerginlikler her an çatışmaya dönebilir. Türkiye için en önemli konu atalarımızın dediği gibi, hazır ol cenge eğer ister isen sulh ü salah. Dolayısıyla biz kimsenin toprağında gözümüz yok. Böyle bir niyetimiz olmamasına rağmen biz ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için kendimizi hazırlamakla mecburiyetindeyiz. Yaptığımız çalışmada bundan ibaret."

REKLAM Gazze'de yaşanan katliama da dikkat çeken Akar, dünyanın bir kısmının bu katliama sessiz kaldığını belirterek, "Bu konuda yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gerçekten çok ciddi çabalar gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Ve inşallah bunlar döktükleri kanlarda boğulacaklar. Oradaki insanların gözyaşlarında boğulacaklar ve bir gün bir şekilde adalet önünde hesap verecekler. Bunun için de yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz." diye belirtti. Akar, şunları kaydetti: "Orada Filistinliler büyük bir kahramanlık gösterdiler. Büyük bir zevkle, büyük bir şerefle vatanlarını, topraklarını, evlerini savundular, savunmaya devam ediyorlar. Filistinlilerin topraklarını, evlerini terk edip Gazze'yi bırakmaları, bir başka yere göç etmeleri asla kabul edilemez. Bunu da çok açık ve net bir şekilde Türkiye olarak ortaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Bizler 2500 yıllık şanlı şerefli tarihin mensuplarıyız. Büyük ve güçlü Türkiye için tarihimize yaraşır şekilde muasır medeniyet seviyesini aşacak şekilde çalışmalarımızı büyük bir azimle, büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bizim Çanakkale ruhumuz var. Bizim Milli Mücadele ruhumuz var ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde, o alçaklara karşı duran bir duruşumuz var. Bunu devam ettirdiğimiz sürece bizim gerçekten başaramayacağımız yeni bir iş ve aşamayacağımız engel yok. Bunu da görmek lazım. Bunu da bilmek lazım." Köln'deki iftar programına ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ile UID yetkilileri, üyeleri ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.