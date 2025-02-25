Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'larına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'larına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti.

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AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti.

Toplantının sonunda, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yaklaşan doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

Basketbol topunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.

Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." paylaşımında bulundu.