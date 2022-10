Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır.

Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim.

BURASI KASABA DEVLETİ DEĞİL TÜRKİYE

Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracat varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya burası, kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.

Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor.

Balıkesir'de 2 tane havalimanımız var. Kocaseyit Havalimanı'na 3 milyon, Balıkesir Havalimanı'na ise 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ADIMLAR ATIYORUZ

Dünya İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyoruz. Küresel ekonominin aktörleri bizim ekonomi politikalarımızı teyit ve tavsiye eden açıklamalar yaptı.

Üretim tarafı oldukça iyi gidiyor, istihdamda 31 milyona dayandık, ihracatta her ay rekor kırıyoruz.

PAHALILIK HUSUSUNDA GÖZÜMÜZÜ GERÇEKLERE KAPATMADIK

En büyük sorunumuz yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Ekonomik tetikçilerin önünü kestik, baronların karşısında ülkemizin hakkını savunduk. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. İnsanımızın kayıplarını telafi edecek tedbirleri yine biz alıyoruz. Pahalılık hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs? 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur.

FAİZ HER GEÇEN GÜN İNMEYE DEVAM EDECEKTİR

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.