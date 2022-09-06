Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Saraybosna - Belgrad otoyoluna değindi. "Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arifesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

"Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmakta hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. 876 milyon dolara ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. Saraybosna-Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz."

KİMLİK KARTLARIYLA SEYAHAT YAPILABİLECEK

Bosna Hersek' girişlerin kimlik kartlarıyla yapılabileceğini belirtken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti, "Bu projeyi yalnızca bölge ülkeleri değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir proje olarak değerlendiriyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık." dedi.