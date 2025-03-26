Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı tarafından merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan son dakika açıklaması, "Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...
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Ramazan ayında son günlere girilirken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan Ramazan Bayramı, Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır. Bayram için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Ramazan Bayramı tatili uzadı mı, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü oldu?" İşte detaylar...
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BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.
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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. İşte konuya ilişkin yaptığı açıklama:
"Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.
Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. 1 Nisan'da sona erecek. İşte dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri
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AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi
1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar
2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi
3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı