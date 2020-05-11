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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sonrası normalleşmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor" diyen Erdoğan, maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor." uyarısında bulundu.

"MASKESİZ EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ"

Konuşmasında maske kullanımının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Maske satışına izin verildiğini ve üst fiyatın 1 TL olarak belirlendiğini de hatırlatan Erdoğan, yıkanabilir bez maske standartlarına ilişkinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek." dedi.

TSE, STANDARTLARI BELİRLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standartlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlandı.

TSE'nin standartlarında, bez maskenin tasarımından üretimine, bakteri filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı.