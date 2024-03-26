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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Biden ile hangi konuları görüşecek?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Biden ile hangi konuları görüşecek?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi konuğu olarak Washington'a ziyarette bulunacak. 9 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan ziyaretin gündeminde neler olacak? Esra Nehir'in haberi

        Giriş: 26.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:13
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        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; 31 Mart seçimleri sonrası diplomasi trafiği hızlanacak. Hem yabancı konukları ağırlayacak, hem de yurt dışı ziyaretler gerçekleştirecek. Erdoğan’ın ziyaretlerinden en dikkat çekeni ise Amerika Birleşik Devletleri’ne olacak.

        ABD ZİYARETİNİN 9 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

        Erdoğan, ilk kez, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret için planlanan tarih ise bir değişiklik olmazsa 9 Mayıs olacak. Erdoğan resmi törenle karşılanıp, Biden ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki lider, Birleşmiş milletler ‘den NATO'ya kadar pek çok zirve marjında ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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        Son yüz yüze buluşma 11 Temmuz 2023'te Litvanya’dayken; son telefon görüşmesi de 14 Aralık 2023'te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve F-16 tedarik gündemiyle yapılmıştı. Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylaması ve ABD’nin F-16 konusunda attığı adımların ardından, iki ülke ilişkiler yeniden ivme kazandı. Bu kapsamda, Mit Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretinin ardından; 7-8 Mart’ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken'in daveti üzerine Washington’a gitti. 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı yapıldı.

        HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

        Türkiye-ABD ilişkilerinde yakalanan ılımlı havanın, Erdoğan’ın ziyaretiyle somut iş birliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor.

        100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yapılacaklar ele alınacak. F-16 sürecinin hızlanması ve Türkiye’nin F-35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların mahsuplaşılması müzakere edilecek. Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadelesi, iki liderin de ele alması muhtemel bir diğer gündem başlığı olacak.

        Suriye’de DEAŞ’la mücadelede Ankara ile eşgüdüm halinde adımların atılması, PYD-YPG’ye verilen desteğe son verilmesine yönelik mesajlar birinci ağızdan Amerikan tarafına iletilecek.

        İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi dile getirilecek.

        ERDOĞAN 22 NİSAN'DA IRAK'I ZİYARET EDECEK

        Seçim sonrasında beklenen Irak ziyareti için öne çıkan tarih ise 22 Nisan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012'de başbakanlığı döneminde gittiği Bağdat’ı 12 yıl sonra bu kez cumhurbaşkanı olarak ziyaret edecek. Ziyaretin başlıca gündemi terörle mücadele olacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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