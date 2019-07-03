Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik tartışmalara ilişkin açıklama geldi.

Uçum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tasarımının yabancı bir firmaya yaptırıldığı iddiaları asılsızdır, çirkin bir yalandır. Cumhuriyet tarihimizin en özgün, en yurtsever ve en yerli hukuk ve sistem reformunu değersizleştirmeye dönük bayağı bir ideolojik saldırı söz konusudur. Demokratik Başkanlık Sistemini özgün unsurlarla yetkinleştirerek, Demokrasi Hukuku kavramını geliştirerek ve Demokratik Meşruiyet teorisini güçlendirerek evrensel müktesebata katkı yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karalamakla hiç bir yere varılamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik son günlerde artan sistematik ideolojik saldırılar; Devlet Erklerinin kuruluşu ve işleyişinde tümüyle halka ait hale gelen Milli Egemenliğin belirleyici gücünü,yeniden iç ve dış vesayetçi kurumlarla paylaştırma projesinin parçasıdır. Sistemi geliştirme ve yetkinleştirme konusunda her türlü yapıcı eleştiri katkı sağlar. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bozma veya tasfiye hedefiyle Türkiye’yi yeniden küresel emperyal-faşist güç odaklarına ve iç uydularına teslim etme çabasına halkımız asla geçit vermez." ifadelerine yer verdi.