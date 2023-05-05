Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan'dır" dedi

Giriş: 05.05.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı
Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Atatürk Bulvarı'ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.

Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:

"Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan'dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi de Sinan Oğan'dır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.