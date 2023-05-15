Oğan: Türkiye'nin krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oğan açıklamasında, "Önümüzdeki 14 günlük süre içinde üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk. Tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını etkiledik ve değiştirdik. Önümüzdeki süreçte de bu tavrımızı devam ettireceğiz. Milletimizin hayrına olan neyse biz o kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/genel-secim

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