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Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: Türkiye'nin krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Önümüzdeki 14 günlük süre içinde üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi

Giriş: 15.05.2023 - 03:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'dan açıklamalar
Oğan: Türkiye'nin krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oğan açıklamasında, "Önümüzdeki 14 günlük süre içinde üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk. Tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını etkiledik ve değiştirdik. Önümüzdeki süreçte de bu tavrımızı devam ettireceğiz. Milletimizin hayrına olan neyse biz o kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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