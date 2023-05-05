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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı 21 bin 265 lira olacak

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Kamu. Memurlar" başlığıyla yayınladığı videoda memur maaşlarına dikkat çekti. 2012 yılında memur maaşlarının asgari ücretin 2,5 katı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bu oranın şu anda 1,4 katına denk geldiğini söyledi ve memur maaşlarına iyileştirme vaadinde bulundu

Giriş: 05.05.2023 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı 21 bin 265 lira olacak
Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı 21 bin 265 lira olacak
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "2012 yılında en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1,4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden, iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam; en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gece Twitter hesabında “Kamu. Memurlar” isimli yeni bir video yayımladı. Videoda memurlara ve atama bekleyenlere ilişkin vaatlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 21 BİN 265 LİRA SEVİYESİNDE OLACAK”

“Sevgili halkım; kısa, net bir video daha. Memurlar perişan edilmişler. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben, bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben, rakam insanıyım. Rakama bakarım, kararımı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1,4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden, iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam; en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.

“15 MAYIS’TAN SONRA 100 BİN YENİ GÜVENLİK PERSONELİ ATAYACAĞIZ”

Sevgili memur kardeşlerim; Bay Kemal, hayatının 27,5 yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal’dir. Şunu da ekleyeyim; memurlarımızın tek sorunu maaş da değil. Birçok sorunla cebelleşiyor, boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum. Mesela polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı, evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz. Kalabalık sınıflardan okullardaki hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar.

Bugün Denizli mitingimizde de söyledim; 15 Mayıs’tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Daha neler yapacak neler bu Bay Kemal. Bekleyin, görün.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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