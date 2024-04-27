Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde birinciliğini korudu.

Sosyal medyaya her hafta damga vuran dizi; #Kızılcık Şerbeti etiketi ile 10, Kıvılcım 4, Nursema 7, Nilay 5, Çimen 5, Kayhan 3, Görkem 8, Giray 2, Metehan ise 3 saat Twitter’in TT listesinde yer alarak gündemin de zirvesine yerleşti.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Umut ve Nursema evliliğinde yolun sonuna gelindi. Umut’un kendisini aldattığına şahit olan Nursema tek celsede boşandı. Leman’dan Gökhan’ın boşandığını öğrenen Kayhan , kızı Çimen’i ayrılması için ikna edemeyince Kıvılcım ve Ömer devreye girdi. Gökhan’la yüzleşen Çimen, annesinin desteğiyle evine geri dönerek ilişkiyi bitirdi. Fatih, Nilay’dan; Doğa’nın Giray’la yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Fatih’in bu duruma verdiği tepki Görkem’le büyük bir tartışma yaşamasına neden oldu.

Zamanında çocukları Fatih ve Nursema’nın boşanmasını isteyen Pembe istedikleri gerçekleşse de mutlu olmadığını dile getirdi. Yeni gelini Görkem’den memnun olmayan ve Nursema’nın mutsuzluğuna üzülen Pembe kara bulutları dağıtmak için Abdullah’a doğum günü kutlaması hazırladı. İlişkisini gizli saklı yürüten Abdullah’a, Alev de sürpriz yaparak bir kutlama gerçekleştirdi. Abdullah, Pembe’nin sürprizine ise sert tepki vererek tüm ailesini şaşırttı. Bir şirketin davetinde Ömer ve Alev karşı karşıya geldi. Ömer’in tavrından rahatsız olan Alev’in, Abdullah’la birlikte yaşadığını Ömer’e itiraf etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

Fatih, Doğa’yı takip etmesi için Yusuf’u görevlendirdi. Bu durumu fark eden Doğa, Giray’ın şirketine giderek Nilay’ın başlattığı oyunu sürdürdü.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünden ilk tanıtım izleyenlerle buluştu. Tanıtımda Giray’ın , Doğalarda olması dikkat çekerken Alev’in Ömer’e yaptığı itirafın yankıları büyüyor. Ömer, Abdullah’ı Alev konusunda uyarırken, Pembe ve Alev de bir mağazada karşı karşıya geliyor. Fatih ve Görkem arasındaki Doğa krizinin ilerlediği tanıtımın yayınıyla fenomen dizinin yeni bölümü büyük merakla bekleniyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 61'inci bölüm tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.