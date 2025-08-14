Habertürk
Habertürk
        CUMA NAMAZI VAKTİ 2025: Cuma namazı saat kaçta? 15 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma namazına kısa bir süre cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. İşte 15 Ağustos 2025 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 23:16 Güncelleme: 14.08.2025 - 23:16
          Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılanan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

          15 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 15 Ağustos Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          15 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 15 Ağustos Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          15 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 15 Ağustos Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          15 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 15 Ağustos Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

