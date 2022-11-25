Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda. Peki, 25 Kasım Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Ankara, İzmir, İstanbul 25 Kasım öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:56

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Kasım 2022 Cuma 06:26 07:56 12:56 15:24 17:46 19:11 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:27 07:57 12:56 15:23 17:46 19:10 27 Kasım 2022 Pazar 06:28 07:58 12:57 15:23 17:45 19:10 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:29 07:59 12:57 15:23 17:45 19:10 29 Kasım 2022 Salı 06:30 08:00 12:57 15:23 17:44 19:09 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:31 08:01 12:58 15:22 17:44 19:09 01 Aralık 2022 Perşembe 06:31 08:02 12:58 15:22 17:44 19:09

25 Kasım Ankara Cuma namazı saati: 12.40

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Kasım 2022 Cuma 06:09 07:37 12:40 15:11 17:34 18:56 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:10 07:38 12:41 15:11 17:33 18:56 27 Kasım 2022 Pazar 06:11 07:39 12:41 15:11 17:33 18:56 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:12 07:41 12:41 15:10 17:32 18:56 29 Kasım 2022 Salı 06:13 07:42 12:42 15:10 17:32 18:55 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:14 07:43 12:42 15:10 17:32 18:55 01 Aralık 2022 Perşembe 06:15 07:44 12:42 15:10 17:31 18:55

25 Kasım İzmir Cuma namazı saati: 13.03

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Kasım 2022 Cuma 06:30 07:56 13:03 15:38 18:00 19:21 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:31 07:57 13:04 15:38 18:00 19:21 27 Kasım 2022 Pazar 06:32 07:58 13:04 15:37 17:59 19:21 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:33 07:59 13:04 15:37 17:59 19:20 29 Kasım 2022 Salı 06:34 08:00 13:05 15:37 17:59 19:20 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:35 08:01 13:05 15:37 17:59 19:20 01 Aralık 2022 Perşembe 06:35 08:02 13:05 15:37 17:58 19:20