Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda. Peki, 25 Kasım Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...
ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Ankara, İzmir, İstanbul 25 Kasım öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.
İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:56
25 Kasım Ankara Cuma namazı saati: 12.40
25 Kasım İzmir Cuma namazı saati: 13.03