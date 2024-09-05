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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati: 6 Eylül 2024 bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma saati

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il Cuma namazı vakti

        Eylül ayının ilk cuma namazı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 'namaz saatleri takvimi' ile il il cuma saati belli oldu. Camilere akın edecek olanlar için İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara Cuma namazı vakitlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Eylül 2024 il il cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:53
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        • 1

          Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İbadetini yerine getirmek için camilere akın edecek olanlar bulundukları ilin Cuma namazı saatini merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. İşte, 6 Eylül 2024 Cuma saati...

        • 2

          6 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 6 Eylül Cuma namazı saat 13.07'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          6 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 6 Eylül Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          6 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 6 Eylül Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          6 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 6 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

          Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

          Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

        • 8

          CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

          Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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