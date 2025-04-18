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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati 18 Nisan 2025: Bugün Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak, namaz vakti nedir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        18 Nisan 2025 il il Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık bir ibadet olmanın ötesinde, manevi bir buluşma ve kaynaşma vesilesidir. Her Cuma günü öğle vaktinde camilerde cemaatle kılınan bu namaz, İslam'ın sosyal yönünü yansıtan en önemli ibadetlerden biridir. Hutbe ile başlayan bu ibadet, Müslümanlara hem dini bilgi sunar hem de toplumsal sorumluluklarını hatırlatır. Peki, Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte, 18 Nisan 2025 il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 08:36 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:36
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        • 1

          Cuma namazı, İslam dininde farz olan ve Cuma günü cemaatle birlikte kılınması gereken özel bir ibadettir. Müminleri camide bir araya getirerek toplumsal bağları güçlendiren bu namaz, aynı zamanda manevi arınma ve yenilenme fırsatıdır. Cuma namazı, iki rekât farz namazdan ve öncesinde okunan hutbeden oluşur. Kur’an-ı Kerim’de Cuma suresinde bu ibadetin önemi açıkça vurgulanmış, dünya işleri bırakılarak Allah’ın zikrine koşulması emredilmiştir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Nisan 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara namaz saatleri...

        • 2

          18 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 18 Nisan Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          18 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 18 Nisan Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          18 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 18 Nisan Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          18 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 18 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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