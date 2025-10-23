Cuma namazı vakitleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların gündeminde yer aldı. 24 Ekim Cuma günü yaklaşırken, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 24 Ekim 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...