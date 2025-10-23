Habertürk
        Cuma namazı saat kaçta? İşte 24 Ekim Cuma İzmir, Ankara, İstanbul il il namaz vakitleri

        İl il Cuma namazı saatleri: 24 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 24 Ekim Cuma günü için merak konusu oldu. İslam dünyasında mübarek kabul edilen bu günde, milyonlarca kişi camilere akın etmeye hazırlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da il il Cuma namazı vakitlerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki namaz saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 24 Ekim Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 23:31 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:31
        • 1

          Cuma namazı vakitleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların gündeminde yer aldı. 24 Ekim Cuma günü yaklaşırken, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 24 Ekim 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...

        • 2

          24 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 24 Ekim Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          24 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 24 Ekim Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          24 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 24 Ekim Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          24 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 24 Ekim Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

