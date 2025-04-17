Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 18 Nisan il il cuma namazı vakitleri...