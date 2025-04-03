Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 4 Nisan Cuma İzmir, Ankara, İstanbul il il namaz vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 4 Nisan Cuma il il namaz vakitleri

        "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İslam aleminde büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte 4 Nisan il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 21:13 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 4 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          4 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 4 Nisan Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          4 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 4 Nisan Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          4 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 4 Nisan Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          4 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 4 Nisan Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa