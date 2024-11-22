22 Kasım Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?
Cuma günü, İslamiyet'te büyük bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için haftanın en kutsal günü olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de, Cuma suresinde, "Cuma namazı için çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun" buyrularak bu ibadetin önemi vurgulanmıştır. Cuma namazı, bireysel ibadetin ötesine geçerek Müslümanların bir arada Allah'a yöneldiği, arınma ve yenilenme vesilesi olan mübarek bir vakittir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 22 Kasım 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri...
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Cuma namazı, İslam'da farz kılınmış bir ibadet olup, Müslümanlar için büyük bir manevi ve toplumsal öneme sahiptir. Bu özel ibadet, haftanın belirli bir zamanında, Cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınır ve müminler için bir araya gelme vesilesi olur. Cuma namazı, Müslümanların birlik ve dayanışmasını güçlendirir; kardeşlik, paylaşım ve toplumsal farkındalık duygusunu pekiştirir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 22 Kasım il il Cuma namazı vakitleri...
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22 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 22 Kasım Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.
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22 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 22 Kasım Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.
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22 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 22 Kasım Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.
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22 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 22 Kasım Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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