Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Kasım Cuma il il namaz vakitleri
Cuma günü, İslamiyet'te büyük bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için haftanın en kutsal günü olarak kabul edilir. Bu gün, İslam toplumunun bir araya gelip ibadet ettiği özel bir zaman dilimidir. Cuma namazı, diğer günlük namazlardan farklı olarak, cemaatle birlikte kılınır ve Müslümanlar bu ibadeti camilerde topluca eda eder. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 15 Kasım il il Cuma namazı saati...
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Cuma, İslamiyet için bir 'bayram' olarak görülür. Cuma günü yapılan ibadetlerin ve duaların daha makbul olduğuna inanılır ve Cumaları kılınan namaz farz olduğu gibi toplumunun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir. Cuma namazı saati her hafta değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı vakitleri...
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15 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 15 Kasım Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
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15 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 15 Kasım Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.
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15 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 15 Kasım Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.
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15 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 15 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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