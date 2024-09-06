En güzel ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cumasını kutlayın
Müslümanlar için 'haftalık bayram' niteliğinde olan Cuma günleri; toplu ibadetin yapıldığı ve dua kapılarının sonuna kadar açık olduğuna inanılan özel bir gündür. Bugün, gün içerisinde sevdiklerinizin Cumasını kutlamanız için birbirinden farklı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 6 Eylül en güzel, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları...
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Cuma günü, Müslümanlar için haftalık bir bayram olarak kabul edilir. Bu gün, toplumsal ve dini topluluk buluşmasıdır ve Müslümanların bir araya gelip, topluca ibadet etmeleri için ayrılmıştır. Hz. Muhammed Cuma gününün faziletini pek çok hadisinde belirtmiştir. Bu özel günde sevdiklerinizin Cumasını kutlamak veya sosyal medya hesaplarında paylaşmanız için birbirinden farklı onlarca Cuma mesajını derledik. İşte, en güzel Cuma mesajları...
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Cumanın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bu mübarek günün hürmetine, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Rabbim, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice hayırlı cumalara ulaşmayı nasip etsin. İyi cumalar!
Cumanız mübarek olsun. Allah, bu güzel günün tüm hayırlarını siz ve sevdiklerinizle paylaşmayı nasip etsin. Dualarınız kabul, yüzünüz her daim gülsün.
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Cuma gününün manevi atmosferi içinde, tüm sıkıntılarınızın son bulmasını, gönlünüzdeki huzurun daim olmasını dilerim. Rabbim, bu mübarek günde size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve bol bereket nasip etsin. Hayırlı cumalar!
Hayırlı Cumalar! Rabbim bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin.
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- 4
Mübarek cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Allah’ın rahmeti, bereketi ve affediciliği üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günahlarınız affolunsun. Kalplerinizdeki tüm güzel dilekler gerçek olsun. İyi cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun. Allah, bu kutsal günde kabul olan dualarınızı eksiksiz yerine getirsin, hayatınızı güzelliklerle doldursun.
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Bu mübarek cuma gününde, Rabbim dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki güzellikleri size nasip etsin. Her türlü sıkıntıdan ve üzüntüden uzak, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederim. Cumanız mübarek olsun.
Cumalar, umutların yeşerdiği günlerdir. Bu mübarek günün size ve ailenize yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirmesi dileğiyle hayırlı cumalar!
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Cuma günü, İslam alemi için çok özel bir gündür. Bu özel günün hürmetine, Rabbim sizlere bolca sağlık, huzur ve bereket versin. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar dilerim.
Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu özel günde dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulmasını diliyorum.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.
Cumanız mübarek olsun, sevgili dostlarım. Bu özel günde kalbiniz sevgiyle dolsun, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.
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Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
Bu mübarek Cuma günü, gönlünüzün huzur, yüzünüzün tebessümle dolmasını diliyorum. Allah’ın rahmeti üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!
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Cumanın bereketi, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek gün, kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.
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Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.
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Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
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Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
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Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
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Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.
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Hayırlı cumalar! Gönlünüzden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle...
Mübarek cuma gününüz kutlu olsun, dualarınız kabul olsun inşallah. İyi cumalar!
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İyi cumalar diliyorum.
Cuma’nın huzuru ve bereketi tüm ailenizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar!
Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.
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