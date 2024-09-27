27 Eylül Cuma mesajları: Resimli mesajlar ile sevdiklerinizin Cumasını kutlayın
Bayram günü kadar kutsal olduğuna inanılan Cuma günleri geldiğinde, dua ve tövbe kapıları açılır ancak Cuma günleri aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir gündür. Cuma'nın önem Kur'an-ı Kerim'de de birçok kez vurgulanmıştır. Bugün, sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamanız için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 27 Eylül resimli, dualı, uzun, kısa Cuma mesajları...
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İslam alemi için bayram niteliği taşıyan Cuma günleri geldiğinde yalnızca ibadet edilmez, bugün aynı zamanda Müslümanların birbirlerinin Cuma'sını kutladığı, iyi dualar edilen özel bir gündür. Hz. Muhammed de Cuma gününün, diğer günlerden üstün olduğunu belirtmiş ve bu günde duaların kabul edileceğini müjdelemiştir. Bugün sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamanız için resimli ve farklı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 27 Eylül resimli, dualı, uzun, kısa Cuma mesajları...
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, huzur ve bereketi evinizden eksik etmesin. Hayırlı cumalar dilerim.
Hayırlı Cumalar! Rabbim bu mübarek günde kalbinizi sevgiyle, ruhunuzu huzurla doldursun. Dualarınız kabul, gününüz bereketli olsun.
Cuma günü, İslam alemi için çok özel bir gündür. Bu özel günün hürmetine, Rabbim sizlere bolca sağlık, huzur ve bereket versin. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar dilerim.
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Cumanız mübarek olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun.
Cumanın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bu mübarek günün hürmetine, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Rabbim, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice hayırlı cumalara ulaşmayı nasip etsin. İyi cumalar!
Cuma'nın feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi geleceğinize olsun. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu kutsal günde size huzur, mutluluk ve sağlık nasip etsin, dualarınızı kabul etsin.
Bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Hayırlı ve huzurlu Cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Dualarınız kabul, hayırlar kapınızda daim olsun.
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Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve yardımı sizinle olsun, hayatınıza güzellikler getirsin.
Cumanız mübarek olsun. Allah, bu güzel günün tüm hayırlarını siz ve sevdiklerinizle paylaşmayı nasip etsin. Dualarınız kabul, yüzünüz her daim gülsün.
Hayırlı Cumalar! Gönlünüzdeki güzellikler, dualarınızla buluşsun. Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekleri nasip etsin.
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Mübarek cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Allah’ın rahmeti, bereketi ve affediciliği üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günahlarınız affolunsun. Kalplerinizdeki tüm güzel dilekler gerçek olsun. İyi cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun. Allah, bu kutsal günde kabul olan dualarınızı eksiksiz yerine getirsin, hayatınızı güzelliklerle doldursun.
Allah’ın rahmeti ve bereketi bu mübarek günde sizinle ve sevdiklerinizle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Hayırlı Cumalar! Allah, bu güzel günün hürmetine tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve afiyet versin. Dualarınız kabul olsun inşallah.
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Bu mübarek cuma gününde, Rabbim dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki güzellikleri size nasip etsin. Her türlü sıkıntıdan ve üzüntüden uzak, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederim. Cumanız mübarek olsun.
Cumalar, umutların yeşerdiği günlerdir. Bu mübarek günün size ve ailenize yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirmesi dileğiyle hayırlı cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin ve kalbinize huzur versin.
Hayırlı cumalar! Rabbim, bu mübarek günde kalbinize ferahlık, ruhunuza huzur versin. Cumanız bereketli ve huzurlu geçsin inşallah.
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Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu özel günde dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulmasını diliyorum.
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
Cuma günü duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı bir gündür. Tüm sevdiklerinle birlikte güzel bir gün geçirmen dileğiyle, Cuman mübarek olsun.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.
Cumanız mübarek olsun, sevgili dostlarım. Bu özel günde kalbiniz sevgiyle dolsun, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.
Cumanız mübarek olsun! Bu özel günde, dualarınızın kabul olmasını ve gününüzün bereketli geçmesini dilerim.
Bu mübarek Cuma gününde Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin, gönlünüze huzur versin. Cumanız mübarek olsun.
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Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
Bu mübarek Cuma günü, gönlünüzün huzur, yüzünüzün tebessümle dolmasını diliyorum. Allah’ın rahmeti üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!
Hayır kapılarının açıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.
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Cumanın bereketi, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek gün, kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.
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Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, her şey gönlünüzce olsun.
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Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
Cumanız mübarek olsun! Bu kutsal günde Allah, size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk versin.
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Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun.
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Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
Hayırlı Cumalar! Bu özel günde Allah, dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.
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Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.
Cumamız mübarek olsun! Allah, tüm niyetlerinizi kabul etsin ve sizlere huzur dolu bir gün nasip etsin.
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Hayırlı Cumalar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri yaşatsın.
Cumamız mübarek olsun! Rabbim, size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk versin.