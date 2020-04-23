Hayırlı Cumalar! En şık cuma mesajlarını arıyorsanız doğru adrestesiniz. Cuma mesajları kısa ve öz 2020 seçeneklerini bir araya getirdik. Sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu bir kısa cuma mesajı. İşte 24 Nisan en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2020

Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar...