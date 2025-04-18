Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma mesajları 18 Nisan 2025: En güzel, uzun, kısa, dini, dualı, resimli, yeni, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta gönderilecek Hayırlı Cumalar sözleri

        En güzel Cuma mesajları: Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli ve dualı Cuma mesajları

        Cuma günü, İslam'da rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu, duaların kabulüne vesile kılınan müstesna bir gündür. Haftanın diğer günlerinden ayrı bir öneme sahip olan bu günde, Müslümanlar camilerde toplanarak Cuma namazını eda eder, hutbe dinler ve birlikte dua ederler. Bu yönüyle Cuma, hem bireysel ibadetlerin hem de toplumsal bağların kuvvetlendiği, manevi anlamda derinleşilen bir buluşma günüdür. İşte, bu özel günde sevdiklerinizin Cuma'sını kutlayabileceğiniz en güzel, resimli, uzun, kısa, dualı Hayırlı Cumalar mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:53 Güncelleme: 18.04.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma günü, İslam dininde mübarek ve faziletli bir gündür. Kur’an-ı Kerim’de “toplantı günü” anlamına gelen bu özel gün, Müslümanlar için haftalık bir bayram niteliğindedir. Cuma namazı, cemaatle birlikte kılınan farz bir ibadet olup, Müslümanları bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı ve birlik ruhunu güçlendirir. Bu nedenle bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en iyi Cuma mesajlarını derledik. İşte, 18 Nisan Cuma 2025 resimli, dualı, uzun, kısa Cuma mesajları...

        • 2

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Cumanız mübarek, kalbiniz huzur dolu olsun. Rabbim tüm güzellikleri sizinle kılsın.

          Gönlünüze ferahlık, ömrünüze bereket, hayatınıza sağlık ve huzur dolsun. Hayırlı cumalar.

          Allah kalbinize göre versin, size sadece hayırlı olanı nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

        • 3

          Bugün edilen duaların, dökülen gözyaşlarının, içten gelen dileklerin kabul olduğu bir gün olsun. Hayırlı Cumalar.

          Kalbinizin en derin köşesindeki duayı Allah işitsin, anlasın ve hayra çevirsin. Cumanız mübarek olsun.

        • 4

          Her Cuma bir arınmadır, bir tazelenmedir. Kalbinizden geçen ne varsa en güzeliyle size dönsün inşallah.

          Rabbim kalbinizi dua ile, gününüzü huzurla doldursun. Cumanız mübarek olsun.

          Hakk’a açılan ellerin, edilen duaların, içten dileklerin kabul olduğu bereketli bir Cuma diliyorum.

        • 5

          Sevdikleriniz yanınızda, Rabbim yârinizde olsun. Gönlünüze göre bir ömür dileğiyle… Hayırlı Cumalar.

          Bu mübarek günde sevdiklerinizle birlikte huzur içinde olmanız dileğiyle. Cumanız bereketli geçsin.

        • 6

          Gönlünüzde ne varsa hayırla gerçekleşsin. Bugün dualarınızda ben de var olayım. Hayırlı cumalar.

          Umutlarınızın filizlendiği, sıkıntılarınızın dindiği bir gün olsun. Cumanız mübarek, kalbiniz ferah olsun.

        • 7

          DUALI CUMA MESAJLARI

          Güzellikler sizinle, dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek, gönlünüz aydınlık olsun.

          Allah dualarınızı karşılıksız bırakmasın, umutlarınızı yeşertsin. Hayırlı Cumalar.

          İçinden geçen en güzel dileklerin kabul, hayatının geri kalanı sağlık ve huzur dolu olsun. Cumanız hayırlı olsun.

        • 8

          Mübarek Cuma’nın feyziyle, hayatınıza huzur ve bereket dolsun. Dualarınız kabul olsun.

          Kalbiniz kadar temiz, niyetiniz kadar saf bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle…

        • 9

          Rabbim bu Cuma’da hayırlı kapılar açsın, gönlünüzü sabırla ve umutla doldursun. Hayırlı Cumalar.

          Gönlüne huzur, yüzüne tebessüm, kalbine iman dolsun. Bugün duaların kabul, kalbin mutmain olsun.

        • 10

          UZUN, KISA CUMA MESAJLARI

          Her dua bir umut, her Cuma bir huzurdur. Bugün dualarınızın kabul olması dileğiyle…

          Dua ile açılan eller, umutla bekleyen kalpler, inançla yürüyen adımlar hep doğruya çıksın. Hayırlı cumalar.

          Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, kalplerin yumuşadığı bir Cuma olsun. Cumanız mübarek olsun.

        • 11

          Hayırlı Cumalar... Rabbim bugünü tüm dualarımızın kabulüne vesile kılsın. Gönlünüzden geçenler hayrınız olsun.

          Cuma günü rahmettir, berekettir, duadır. Rabbim hanene huzur, gönlüne sabır versin. Hayırlı Cumalar.

        • 12

          Her Cuma yeni bir başlangıçtır. Tüm kırgınlıklar gitsin, dualar yerini bulsun. Cuman mübarek olsun.

          Rabbim seni bu mübarek günde sevdikleriyle birlikte güvende ve huzur içinde kılsın. Hayırlı cumalar.

        • 13

          Gözyaşının sevince, derdinin huzura, duanın kabule döndüğü bir Cuma olsun.

          Bugün bir dua gönder Rabb’ine, kabul kapılarının ardına kadar açıldığı bir günde... Hayırlı Cumalar.

        • 14

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Bu mübarek günde edilen dualar kabul, edilen tövbeler makbul olsun. Cumanız mübarek olsun.

          Kalbinize huzur, hanenize bereket, sofranıza helal lokma dolsun. Hayırlı cumalar dilerim.

          Bu Cuma gönlünüzde ne varsa Rabbim ona göre hayırlısıyla nasip etsin. Huzurlu Cumalar.

        • 15

          Rabbim darlık değil, genişlik; dert değil, şifa; karanlık değil, aydınlık versin. Cuman mübarek olsun.

          Dua edelim; sevdiklerimiz sağ, kalplerimiz temiz, yollarımız açık olsun. Hayırlı cumalar.

        • 16

          Gönlünde gizlediğin her duanın kabul olduğu, umutlarının yeşerdiği bir Cuma dilerim.

          Bugün dertler dursun, sabırlar çoğalsın, kalplere selamet dolsun. Hayırlı Cumalar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt
        Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek
        ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek
        Habertürk Anasayfa