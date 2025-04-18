Cuma günü, İslam dininde mübarek ve faziletli bir gündür. Kur’an-ı Kerim’de “toplantı günü” anlamına gelen bu özel gün, Müslümanlar için haftalık bir bayram niteliğindedir. Cuma namazı, cemaatle birlikte kılınan farz bir ibadet olup, Müslümanları bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı ve birlik ruhunu güçlendirir. Bu nedenle bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en iyi Cuma mesajlarını derledik. İşte, 18 Nisan Cuma 2025 resimli, dualı, uzun, kısa Cuma mesajları...