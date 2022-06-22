'Cuma İş Çıkışı' Melike Şahin sahnede

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği 'Cuma İş Çıkışı' açık hava konserleri 24 Haziran’da Melike Şahin ile devam ediyor.

Mayıs ayında başlayan ve bugüne kadar Ceza, Ceylan Ertem, Hey! Douglas, Can Temiz gibi sanatçıların sahne aldığı İş Sanat'ın artık gelenekselleşen 'Cuma İş Çıkışı' konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen açık hava konserlerinin 24 Haziran’daki konuğu Melike Şahin olacak.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı konserinde “Bi' fırlatsam”, “Deli Kan”, Merhem”, “Uykumun Boynunu Bükme” albümleriyle başarılı bir çıkış elde eden Melike Şahin sevilen şarkılarını seslendirecek. 18.00’de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30’da konser ile devam edecek.

Cuma İş Çıkışı konserlerinde 1 Temmuz’da ise Türkçe pop müziğin sevilen sesi Göksel sahnede olacak.