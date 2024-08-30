Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma Hutbesi konusu 30 Ağustos 2024: Diyanet İşleri ile bu haftanın hutbe konusu nedir, metin yayınlandı mı?

        Diyanet İşleri yayımladı: 30 Ağustos Cuma hutbesi konusu ne?

        Güncel toplumsal konuların veya dini tavsiyelerin ele alındığı Cuma hutbesi, haftalık olarak değişiyor. Bu haftaki konu "Bizi Biz Yapan, Bizi Millet Kılan Ruh" olarak açıklandı. İşte, 30 Ağustos 2024 Cuma hutbesi konusu ve metni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazından önce verilen Cuma hutbesinde güncel konular ele alınır; toplumsal beraberlik, ahlaki konular ve dini tavsiyeler üzerinde durularak toplumu eğitmek amaçlanır. Her hafta Diyanet İşleri tarafından verilen hutbenin konusu değişiyor. Bu haftaki konu "Bizi Biz Yapan, Bizi Millet Kılan Ruh" olarak açıklandı. İşte 30 Ağustos Cuma hutbesi konusu...

        • 2

          "BİZİ BİZ YAPAN, BİZİ MİLLET KILAN RUH"

          Muhterem Müslümanlar!

          Vatan, bizler için bir toprak parçasından çok daha büyük anlamlar taşımaktadır. Cennet vatanımız, ecdat yadigârıdır. Âlimler ve arifler diyarıdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Vatanımız, üzerinde özgürce yaşadığımız, huzur ve güven yurdumuzdur. Ruhumuzun sekinete erdiği, kimliğimizin şekillendiği, köklerimizin derinleştiği yuvamızdır. Vatanımız, bağımsızlığımızın sembolüdür. Namahrem eli değmesin diye cepheden cepheye koştuğumuz; yolunda canımızı seve seve feda ettiğimiz yerdir. Vatan sevgisi o kadar değerlidir ki Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde vatanın selameti için nöbet tutanları şöyle müjdelemektedir: “İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: İlki, Allah korkusundan ağlayan göz. İkincisi ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.”[1]

        • 3

          Aziz Müminler!

          İstiklâl Marşımızda vatanımıza olan sevdamız şöyle dile getirilmektedir:

          Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

          Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

          Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

          Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

          Evet, bizler, millet olarak vatanımızı müdafaa etmeyi mukaddes bir görev bildik. Yüce Rabbimizin, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ “Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; iman etmişseniz üstün olan sizsiniz.”[2] ayetine gönülden bağlı kaldık. Zorluklar karşısında ümidimizi asla yitirmedik. Her türlü imkânsızlığa rağmen imanımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlikten aldığımız kuvvetle en kesif ordulara karşı mücadele verdik. Her türlü hayâsızca akına gövdemizi siper ettik. İzzet ve onurumuzu koruduk, istiklal ve istikbalimize sahip çıktık elhamdülillah.

          Kıymetli Müslümanlar!

          Bizleri zaferden zafere götüren ruh, Yüce Dinimiz İslam’a gönülden inanmamızdır. Bu ruhun temelinde; Allah’a olan bağlılığımız, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’e olan muhabbetimiz, salih amellerimizi yerine getirmemiz ve güzel ahlakı kuşanmamız vardır. Bizler, bu ruha sahip çıktığımız zaman çağ açıp çağ kapatan medeniyetler kurduk. Dünyanın her yerine iyiliği, huzuru ve barışı götürdük. “Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır…”[3] ayetine icabet ederek; din, vatan ve mukaddesat uğrunda, şehadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inlemesi için ardımıza bakmadan cennete koşarcasına şehitliğe ve gaziliğe koştuk. Hayatımızın her alanına bu ruhu aktardığımızda inancımızı ve kültürümüzü muhafaza ettik. Yeryüzünde iyiliği emretme, kötülüğe engel olma görevini canımız pahasına yerine getirmenin gayretinde olduk. İlim ve bilimde, kültür ve sanatta bütün insanlığa örnek ve önder olduk.

        • 4

          Aziz Müslümanlar!

          Bugün bize düşen; bizi biz yapan, bizi millet kılan bu ruhu canlı tutmak; İslam’ın emrettiği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hayatına aktardığı değerleri çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşturmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerlere sahip çıkmaktır. Devletimizin bütünlüğü, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olmak, kardeşliğimizden asla ödün vermemektir.

          Bu vesileyle Bedir’den Malazgirt’e; Çanakkale’den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne; 15 Temmuz’dan günümüze kadar î’lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

          Hutbemi, İstiklâl Marşımızın aziz milletimize ebedi istiklâli müjdelediği şu mısra ile bitiriyorum:

          Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

          Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

          [1] Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 12.

          [2] Âl-i İmrân, 3/139.

          [3] Tevbe, 9/111.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Habertürk Anasayfa