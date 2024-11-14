Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, 2022 yılından bu yana farklı ihtiyaçlara yönelik dört ayrı hibe kategorisinde 200 projeye destek verdi. Türkiye’de kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını, sanatçıları, inisiyatifleri ve aktCultureCIVIC Kültür Sanat Günleri,ivistleri destekleme hedefiyle hayata geçirilen program kapsamında özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür aktörlerine ve büyükşehirler dışında yer alan birey ve oluşumlara geniş bir yer ayrıldı.

REKLAM advertisement1 .png CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, şimdi de farklı şehirleri kapsayan bir kapanış etkinliğiyle devam ediyor. CultureCIVIC Kültür Sanat Günleri, 15-28 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Erzurum, Muğla, Düzce, Çanakkale ve Denizli’yi kapsayan bir program sunuyor. Programda, tiyatrodan müziğe, filmden çağdaş sanata çeşitli mecralarda CultureCIVIC desteğiyle hayata geçen projelerden küçük bir seçki sanatseverlerle buluşuyor.

REKLAM PROGRAM İSTANBUL 15 Kasım Cuma 17.00 - Solastaljia; Bozumun Kadastrosu, Büşra Kuruçay, Sanatçı ve küratör Derya Yücel’le sergi turu / Kasa Galeri 21 Kasım Perşembe 14.00 - Kullanma Kılavuzu, Özge Akdeniz, Atölye ziyareti / Tokatlıyan Han

15.30 - Kovan, Beyza Durhan ve Aslıhan Durhan, Atölye ziyareti / Daire Sanat 22 Kasım Cuma 13.30 - MetrCube, Begüm Çelik ve Ayşegül Yapar, Panel: Sanat Ekosistemi Kapsayıcılığı @Zoom (Link duyurulacaktır) 18.00 - Kısır Gecesi, Özkan Işık, Sergi açılışı / Yüzonbir

(Ezgi Bakçay’la Sergi konuşması 29 Kasım Cuma 17.30) 23 Kasım Cumartesi 17.00 - Galata’nın Gündelik Akustik Palimpsestleri, Sena Karahan, Ses yürüyüşü, 60’ / Başlangıç ve buluşma noktası: Karaköy Şehir Hatları İskelesi -Bitiş: Postane REKLAM 19.00 - Zanaat Tapes, Ertuğrul Berhan Yıldız, Ses Performansı / Eksibir Karaköy

21.30 - Duy Sesimi, Asena Akan, Konser / Gizli Bahçe 24 Kasım Pazar 20.00 - Çînur, Nazmi Karaman, Tiyatro, Kürtçe, Türkçe üstyazılı / Feyman Kültür Merkezi-Feyk Sahne 25 Kasım Pazartesi Film Gösterimleri / Postane 14.30 - Bağ, Mustafa Dermanlı, 66’

16.00 - Pozitif Yaşamak: BİZ, Ebubekir Çetinkaya, 56’ 19.30 - Aforoz, Yılmaz Özdil, 20’ (Yönetmenin katılımıyla)* Küçük Buluntular, Sevgi Ortaç, 21’ (Yönetmenin katılımıyla)* Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Cansu Baydar, 20’ (Yönetmenin katılımıyla)*

Tavuk Suyuna Çorba, Deniz Büyükkırlı, 20’ (Yönetmenin katılımıyla)* REKLAM *Gösterim sonrası söyleşi yer alacaktır. 26 Kasım Salı Film Gösterimleri / Postane 13.00 - Işığın Hasadı, Esin Özalp Öztürk, 52’ 14.30 - Aşağıdan Yukarıya, Altyazı Fasikül Seçkisi, 63’

16.00 - Kürt Kadın İmgeleri, Nimet Gatar, 46’ Üçüncü Gurbet, Mediha Güzelgün, 41’ (Yönetmenin katılımıyla)* 19.30 - Dargeçit, Berke Baş, 82’ (Yönetmenin ve yapımcının katılımıyla)* * Gösterim sonrası söyleşi yer alacaktır. 27 Kasım Çarşamba

Tüm Etkinlikler / Postane Başka Dünya Yok Documentarist Ekolojik Belgesel Günleri Özel Gösterim 13.00 Plastik İnsanlar, Ben Addelman, Ziya Tong, 83' 14.30 Plastik Geri Dönüşüm Yalanı, Tom Costello, BenedictWermter, 52' 15.30 Panel: Büyüyen Tehdit Çöpler ve Mikroplastikler / Moderatör: Asu Aksoy (marmarakulturleragi.com), Katılımcılar: Kenan Kahya (Yırca Hanımeli), Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Akarsu (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü), Tolga Yücel, WWF-Türkiye Plastik Projeler Müdürü)

REKLAM Ayvalık Uluslararası Film Festivali Özel Gösterim 17.00 Büyük Kuşatma, Sinan Kesova, 97' (Yönetmenin ve senaryo yazarının katılımıyla)* * Gösterim sonrası söyleşi yer alacaktır. 19.30 Diyarbakır.Turizm.Romantizm.Aktivizm, Nadir Sönmez, Sunum Performans DİĞER ŞEHİRLER

15 Kasım Cuma 13.00 Vranofça Arşivi, Betül Aksu, Sergi açılışı / sezon - İzmir (Sergi 15 - 17 Kasım arasında 13.00 - 20.00 saatleri arasında randevuyla gezilebilir. Randevu için: instagram.com/sezon_artspace)

16 Kasım Cumartesi 14.00 Lorî Lorî, İlhak Altıparmak, Proje Sunumu ve Söyleşi / Erzurum 17 Kasım Pazar REKLAM 16.00 Az Şifalı Bitkiler, İpek Kay ve Hatiye Garip, Sergi açılışı / Myndos Sanat Evi - Muğla, Bodrum, Gümüşlük (Sergi 24 Kasım’a kadar gezilebilir)

18 Kasım Pazartesi 15.00 Beton, Ot ve Diğerleri, Zehra Seda Boztunalı, Sergi konuşması / Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müfide Kadri Sanat Galerisi - Düzce (Sergi 30 Kasım’a kadar gezilebilir) 16.00 Manzaranın Yakınında Çok Uzakta, “Bahçe Günü”, Seniha Ünay, Sanatçı rehberliğinde sergi turu / Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mihri Müşfik Sanat Galerisi -Düzce

(Sergi 30 Kasım’a kadar gezilebilir) 23 Kasım Cumartesi 18.00 Başkalarının Hayatı, Tuğçe Yakar ve Rıdvan Oral, Sergiaçılışı / Arkhe - İzmir, Şirince 25 Kasım Pazartesi 18.00 Eksik Tuğlalar, Onur Tatar ve Levent Genç, Sergi açılışı / Çanakkale 28 Kasım Perşembe

16.00 Güneşi Saklanan Hikayeler, Ceren Tekin Karagöz, Sergi açılışı / Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu - Denizli (Sergi 6 Aralık’a kadar gezilebilir)