Çukurova Basketbol, finale göz kırptı

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Berk Kurtulmuş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 15, Fagbenle 16, Hayes 11, Boner 30, Feride Şevval Akalan 5, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 2, Nika Baric 12

OGM Ormanspor: Robinson 11, Sevgi Uzun 22, Mc Cowan 8, Damla Gezgin 8, Lucet 3, Gökşen Fitik 8, Meltem Avcı 4, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 31-16

Devre: 52-37

3. Periyot: 72-49