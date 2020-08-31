Ekranların sevilen dizisi ‘Çukur'un, yeni sezonu öncesi bir tanıtım daha yayınlandı.

"ACILARIMA SON VER ABİ!"

Cumali ve Yamaç'ın, İdris'in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali'nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor.

Yamaç'ın "Acılarıma son ver abi!" sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor.

"Yamaç Koçovalı'ya ne olacak?" sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!

İşte Çukur'un 4.sezon 3. tanıtımı: