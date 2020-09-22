Çukur'un heyecan dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

"ELLERİNDE İDRİS KOÇOVALI'NIN KANI VAR MI AZER?"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Yamaç gözyaşlarını tutamazken, Salih güçlü durup kardeşine destek olmaya çalıştı. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. İkisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalı evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti.

Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi. Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı. Yamaç'ı önce bir gecekondu mahallesine götüren Cengiz Erdenet mahalleye neler yapabileceğini gösterdi.

Ardından Çukur'a götürüp eğer yanımda olmazsan mahalleni yıkarım diye tehdit etti. Kamyonlar, işçiler, belediye görevlileri mahalleye gelince tüm Çukur ayaklandı. Cengiz, ailesi ve mahallesiyle Yamaç'ı tehdit etmek istese de Çukur buna engel oldu. Mahalleyi korumak için Çukurluların birbirine kenetlendiği anlar nefesleri kesti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir bebeğini aldırdı. Yamaç tüm yaşananların üzerine bu olayla bir kez daha yıkıldı.

Yakup'un mekanını adamlarıyla basmaya giden Arık pusuya düştü. Finalde ise Karaca en mutlu gününde hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu acı haberle yıkıldı.

Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer, sevdiği kadınla evlendiği için mutluluktan havalara uçsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu. Aşkı ve ailesi arasında kalan Karaca'nın vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 4. Bölüm 1.Tanıtımı: