Çukur'un heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha!

ÇUKUR’DA NELER OLDU?

Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken, kahvede Cumali'nin geçirdiği kriz anı herkese panik dolu anlar yaşattı. Yamaç'ın vurulma haberini alan Koçovalılar hastaneye koştu. Sultan, Yamaç'ı vuran kişinin Cumali olduğunu duyunca fenalaştı. Cumali'nin kararı ise kesindi; Yamaç Çukur'dan gidecekti.

Bütün aileyi eve çağıran Cumali acı gerçeği itiraf etti. İdris'i, Yamaç'ın vurduğunu duyan Sultan, Emmi, Akın ve Selim öğrendikleri bu sarsıcı gerçek karşısında adeta yıkıldı. Koçovalılar Yamaç'ın vurulma haberinin şokunu daha atlatamamışken üstüne Karaca'nın kaçma haberiyle ikinci bir şok yaşadı. Karaca, kaçarak Azer'in yanına gitti.

Cumali, Karaca'yı geri getirip bir savaş açmak istese de Sultan, "Bizden uzak Allah'a yakın olsun!" diyerek son sözü söyledi. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı hastaneden kaçırarak iyileştirirken, Erdenetlerin tırlarına saldırı düzenleyen gizemli kişi merak uyandırdı.

Cumali tüm mahalleye Yamaç'ı neden vurduğunu duyurarak adeta Çukur'da yeni bir devir başlattı. Yamaç iyileşip Çukur'a döndüğünde artık bir mahallesinin ve bir evinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşti. Sultan, Yamaç'ı eve almadı. Mahallede de "Çukur evimiz, İdris babamız!" sözleri yankılanıyordu.

Çukur'dan ayrılmak zorunda kalan Yamaç için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 3. Bölüm 2. Tanıtımı: