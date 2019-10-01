Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümüne Yamaç’ın yaşadığı büyük kaza damga vurdu. “Yamaç’a ne olacak?” sorusunun yanıtı şimdiden heyecanla beklenirken, öldü sanılan Timsah’ın final sahnesinde ortaya çıktığı anlar izleyenleri şoke etti.

SOSYAL MEDYA #SIRAKİMDE DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.40 izlenme oranı (rating),24.39 izlenme payı (share),Total’de 9.77 izlenme oranı (rating),25.10 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüslerken, AB’de 8.72 izlenme oranı (rating),22.54 izlenme payı (share) elde etti. #sırakimde etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 10 dakika dünyada ise 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Ayrıca Çukur etiketi de sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

ÇUKUR 70. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YAMAÇ’IN YENİ HEDEFİ TİMSAH OLDU!

Teslimat sırasında sıkıntı yaşan Akın, adamların elinden kurtulmak için suçu Azer’e atsa da her şeyi planlayanın Karaca olduğunu anladı. Azer kardeşinin ölümüyle yıkılırken Timsah, intikam oyununda sıranın kendisine geldiğini fark etti. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı ve ona peş peşe ateş ederek ekran başındakileri şoke etti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a dönmek için elinden geleni yaptı fakat Çukur’a girdiği sırada Yamaç’a ulaşamadan babasının adamları tarafından geri götürüldü.

Yamaç, Timsah’ı vuruyor;

YAMAÇ, EFSUN’UN KARŞISINA ÇIKIYOR!

Vartolu, gittiği yeni hapishanede tutunmaya çalışırken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düştü. Teslimat sırasında sıkıntı yaşadığı adamlardan kurtulmak için Azer’le birlikte hareket eden Akın, planını başarıyla gerçekleştirdi. Yaşadığı acıların aynısını çektirmeye yeminli Yamaç, son hedefi Efsun’un karşısına çıktı fakat ikili birbirlerine doğrulttuğu silahları çekemedi.

İşte Yamaç ve Efsun’un düellosu;

Final sahnesinde Yamaç’ın yaşadığı büyük tehlike ise nefes kesti. Final sahnesinde Yamaç’ın kaza yapması için Akın ve Timsah’ın işbirliği yaptığı görüldü. Timsah’ın bölüm sonunda ortaya çıkması izleyenleri şoke ederken, “Yamaç’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla beklenecek.

Akın ve Timsah, Yamaç’a tuzak kuruyor;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’a ulaşmaya çalışan Aliço’nun telaşlı hallerinin ekrana geldiği sahnede şifreli konuştuğu anlar dikkat çekiyor. Cüneyt adım adım Aliço’ya yaklaşırken, neler olacağı merakla bekleniyor.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 4. bölümünden ilk sahne!