Çukur son bölüm!

Çukur yeni bölümü merakla bekleniyordu. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 3. sezon 23. bölümü seyiricisi ile buluştu. Çukur'un son bölümünde, Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler ediniyor.

ÇUKUR 3. SEZON 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (ÇUKUR 89. BÖLÜM)

Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur bu akşam 3. sezonun 23. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler edinecek. Ancak Vartolu, Yamaç'ın isteğiyle mahalledeki sorunların kaynağını bulmak için harekete geçecek.

Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi en korktukları şeylerle sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verecek. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden olacak.