Ayşe

Selim’in eşi ve Karaca’nın annesi olan Ayşe, Koçovalı Ailesi’nin hırslı ve kurnaz gelinidir. Sultan’ın kurallarına harfiyen uyuyor gibi gözükse de aslında gözü onun tahtındadır. Evdeki diğer kadınlar ondan hoşlanmaz ama tehlikeli olduğu için de kendisine bulaşmazlar.

1980 yılında İstanbul'da doğan İrem Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okurken okuldan ayrılıp 2000 yılında Amerika'ya gitti. San Francisco State University'de Tiyatro bölümünde okudu ve mezun oldu.2006 yılında Aydın Bulut'un yönettiği "Ihlamurlar Altında" dizide son 40 bölümünde Feride karakterini oynadı. Aynı yıl 2006 yılında "Eve Giden Yol 1914" adlı sinema dönem filminde İffet rolüyle ikinci kez beyaz perdede boy gösterdi. 2014 yılında "Yola Çıkmak" adlı sinema filminde oynadı. Son olarak "Çukur" dizisinde Ayşe karakterini canlandırmaya devam etmektedir.