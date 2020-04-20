Çukur yeni bölümü Show TV'de canlı yayınlandı. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizisi olan Çukur 3. sezon 26. bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Çukur yeni bölüm saat 20:00'da SHOW TV ekranlarında canlı yayınlanmaya başlıyor. SHOW TV Çukur canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayın

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu bu akşamki yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.