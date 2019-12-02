Çukur 3. sezon 11. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, yine nefesleri kesen planlar yapılacak ve heyecan tırmanacak. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...

ÇUKUR 78. YENİ BÖLÜM SHOW TV'DE

Çukur dizisinin yeni bölümü 2 Aralık Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek. Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak.

Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak.

Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak. Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.