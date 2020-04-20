20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
3 sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle çok konuşulan dizi ‘Çukur’, bu akşam oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek.
Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.
İŞTE ÇUKUR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur’un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. “Çukur Evde” isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.
Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu bu akşamki yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.
Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.
Çukur evde çekilen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!