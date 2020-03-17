17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmelerle heyecan doruğa ulaştı. Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle sonrası Koçovalılar mahalleyi toparlamak için uğraştı.
Çağatay beraat ederek, buralardan uzaklaşmak istese de Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmamakta kararlıydı.
Çağatay’dan görevi alan Arık Böke Erdenet, Çukur’a gelerek ağabeyinin yokluğunu hissettirmeyeceğini belli etti. Arık Böke’nin gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
Arık Böke, Yamaç'ın karşısına çıkıyor;
SOSYAL MEDYA #ÇUKUR’U KONUŞTU!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.29 izlenme oranı (rating),17.49 izlenme payı (share),AB'de 6.89 izlenme oranı (rating),13.62 izlenme payı (share),Total’de ise 9.08 izlenme oranı (rating),17.92 izlenme payı (share) elde etti. #çukur etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika dünyada ise 2 saat TT listesinde kaldı.
VARTOLU VE ALİÇO, BORİS'E BASKIN YAPTI!
Emir’den aldığı belgelerle Çağatay’ı bitirmek için uğraşan Yamaç, Aliço’dan yardım istedi. Çağatay’ın en sık iş yaptığı ortağı Boris’in yerini öğrenen Yamaç ve Vartolu, onu takibe aldı. Celasun, Azer ve Karaca’yı gördüğünü Yamaç’a söyledi.
Boris, anlaşma yapmak isteyen Yamaç’ı geri çevirerek rehin aldı.Vartolu, Yamaç’ı kurtarmak için harekete geçti; bu sırada Boris öldü. Bu beklenmedik gelişme ise Vartolu’nun fedakârlık yapmasını gerektirdi.
Yamaç, Boris'in elinde;
Vartolu'nun sürpriz baskını;
ÇAĞATAY ERDENET TUTUKLANDI!
Yamaç’ın Cumali’yi vermeyeceğini anlayan Çağatay harekete geçti. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına Mahsun yetişti.
Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirdi. Teslimat yerine giden Çağatay karşısında Boris yerine Vartolu’yu buldu. Bir anda her yerden polislerin çıkmasıyla neye uğradığını şaşıran Çağatay şoke oldu.
Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet’i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkardı. Fakat Boris’in yerine geçen Vartolu da işin içine girdiği için polisler tarafından gözaltına alındı.
Yamaç, polis Erkan’a durumu açıklasa da Vartolu’nun kurtulması biraz zaman alacaktı.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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