03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur, dün akşam yayınlanan bölümüyle heyecan dolu anlara sahne olurken, sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çağatay’ın tehditlerine boyun eğen Cumali, Çağatay’dan Damla’yı cezaevinden çıkarmasını istedi.
Çağatay’ın ofisine giden Cumali, Damla’yı beklemeye başladı. O sırada gelen fakat ayakta durmakta zorlanan Damla, kanlar içindeki çarşafı masaya koydu.
Acıdan konuşamayan Cumali, Damla’yı hızla uzaklaştırırken, Çağatay olanları dehşetle izledi. Cumali, kucağındaki Damla ile karanlıkta ilerlerken, Damla’ya ne olacağı merak konusu oldu.
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.67 izlenme oranı (rating),15.82 izlenme payı (share),AB’de 6.72 izlenme oranı (rating),15.84 izlenme payı (share),Total’de ise 8.04 izlenme oranı (rating),17.49 izlenme payı (share) elde etti. #birlikteatlatacağız etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 15 dakika dünyada ise 4 saat 20 dakika TT listesinde kaldı. Ayrıca “Artık ölün istiyorum!” istiyorum sözleriyle bölüme damga vuran Çağatay karakterine hayat veren Nejat İşler de sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
YAMAÇ, AĞABEYLERİNDEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ ALAMADI!
Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamadı. Çağatay tarafından korktukları şeylerle sınanan Selim ve Cumali temkinli davranmaya çalışırken, ağabeylerinin bu davranışını çözmeye çalışan Yamaç, Vartolu’dan yardım istedi.
Çağatay, kendisiyle uğraşan bir gazeteciyle ilgilenmesi için Yamaç’a görev verdi. Bu sırada Cumali’yi alt edecek bir bilgiye daha ulaştı. Çağatay, hamile olduğunu öğrendiği Damla’nın karşısına çıktı. Selim’le ilgili önemli bilgileri içeren zarfı ise Akın’a gönderdi fakat son anda yetişen Selim, şimdilik tehlikeyi atlattı.
Çağatay’ın oyunları devam ediyor;
ÇAĞATAY’DAN YAMAÇ’A BÜYÜK GÖREV!
Vartolu, Yamaç’ın isteğiyle mahalledeki sorunların kaynağını bulmaya çalıştı. Yamaç, Çağatay’ın ölüm emrini verdiği Emir’le tanıştı. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden oldu.
Emir’i almaya gittiğinde kendisinden önce davranan Fatih, Emir’in aracını patlatarak Yamaç’ı şoke etti. Bunun üzerine Fatih’i öldüren Yamaç, cansız bedenini Çağatay’ın önüne attı. Mahalleye döndüğünde ise Emir’in cinayetiyle ilgili gözaltına alındı.
“Sonuçlarına katlanırsın!”
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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